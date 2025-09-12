Polícia Militar prende casal com 2 kg de drogas em Nossa Senhora do Socorro

Nesta quinta-feira (11), uma equipe do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) apreendeu cerca de 2 kg de drogas no Povoado Sobrado, em Nossa Senhora do Socorro. Dois suspeitos, um homem e uma mulher, foram presos em flagrante.

Durante patrulhamento na região, os policiais avistaram um casal em uma motocicleta preta que, ao perceber a aproximação da viatura, fugiu, sendo alcançado próximo à Escola Municipal Santa Terezinha. Na abordagem, os militares encontraram na mochila da mulher 2 kg de maconha e 100 gramas de cocaína. O homem afirmou ser proprietário de todo o material ilícito.

O casal e as drogas foram encaminhados à delegacia para a adoção das providências legais cabíveis ao caso.

Fonte: Ascom PM/SE