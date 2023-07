Policia militar prende condutor com sinais de embriaguez na Barra dos Coqueiros

Policiais militares da 2ª CIPM prenderam condutor com sinais de embriaguez na Rodovia SE-100, Barra dos Coqueiros, no último domingo (16).

A equipe da 2ª CIPM prendeu um homem com suspeita de embriaguez, que chocou seu veículo contra o canteiro central da Rodovia SE-100, próximo à principal rotatória da Barra dos Coqueiros. Solicitado apoio do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual, para realizar o teste do bafômetro, constatou-se teor alcoólico de 0.86mg/l, que é considerado crime de trânsito, segundo Resolução nº 432/2013 do Conselho Nacional de Trânsito.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia Plantonista.

Com informações e foto PM/SE