POLÍCIA MILITAR PRENDE CONDUTOR DE MOTOCICLETA POR EMBRIAGUEZ AO VOLANTE NO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE

Policiais da 2ª Companhia do 3º Batalhão de Polícia Militar prenderam na noite dessa sexta-feira (27), o condutor de uma motocicleta por embriaguez ao volante no município de Pedra Mole.

Durante rondas de rotina na Avenida Governador João Alves Filho, a equipe policial avistou o condutor de uma motocicleta dirigindo em zigue-zague na pista e com alta rotação do motor.

Após a ordem de parada, os policiais perceberam que o motociclista apresentava dificuldade para caminhar e articular as palavras e olhos avermelhados.

O homem foi encaminhado ao Posto da Polícia Rodoviária Federal para a realização do teste do bafômetro.

Como o resultado aferiu uma concentração de álcool no sangue de 0,86 mg/l, o que configura crime de embriaguez ao volante, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o condutor foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia do município de Itabaiana.

Com informações da PM/SE