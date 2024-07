POLÍCIA MILITAR PRENDE CONDUTOR DE VEÍCULO POR EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E AMEAÇA EM ROSÁRIO DO CATETE

Policiais do 9º Batalhão prenderam na noite desse domingo (21) um homem pelo crime de embriaguez ao volante no município de Rosário do Catete.

A equipe do 9º BPM realizava rondas de rotina, quando recebeu a informação de que o condutor de um veículo, com sinais visíveis de embriaguez, havia ameaçado um casal com uma arma de fogo na rodovia que liga Maruim a Rosário do Catete.

Os policiais localizaram o carro suspeito nas imediações do Conjunto Etelvino Barreto, em Rosário do Catete e o momento da abordagem, os militares perceberam que o condutor do veículo apresentava sinais de embriaguez, como intenso odor de álcool, desequilíbrio, dificuldade na fala, olhos avermelhados e confusão mental.

Dentro do carro, os agentes encontraram um simulacro de arma de fogo, que possivelmente foi utilizado pelo suspeito para ameaçar o casal anteriormente.

O homem se recusou a fazer o teste do etilômetro (bafômetro) mas, diante dos vários indícios de embriaguez ao volante, foi encaminhado à delegacia para a formalização do flagrante.