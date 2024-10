Polícia Militar prende dois homens por suspeita de furtar fiação elétrica de residência no Bairro Atalaia

Policiais da Força Tática do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) prenderam dois homens suspeitos de furtar a fiação elétrica de uma residência em Aracaju.

Um morador do Bairro Atalaia informou à equipe do BPTur que, por meio de câmeras do sistema de segurança, observou que sua residência estava sendo invadida por dois homens.

Os policiais encontraram os suspeitos em frente à residência da pessoa que denunciou. A dupla ainda estava em posse de uma grande quantidade de fiação elétrica, retirada do imóvel durante a invasão.

Eles foram presos em flagrante e encaminhados à delegacia, para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Com informações e foto da PM/SE