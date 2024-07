Policia militar prende dois suspeitos e apreende relógios, um celular e  bolsa das vítimas em Socorro

Policiais militares do 5º Batalhão prenderam na última sexta-feira (26), dois homens por suspeita de roubo no Loteamento Jardim Mariana, em Nossa Senhora do Socorro.

Após a ação policial, uma arma de fogo de fabricação caseira e pertences das vítimas foram apreendidos.

Segundo informações passadas pela PM, um policial militar à paisana perseguia os suspeitos do roubo, e, após o acompanhamento tático, os homens foram presos.

Um deles estava em uma casa e, no momento da prisão, portava uma arma de fogo de fabricação caseira com uma munição. Relógios, um celular e a bolsa das vítimas foram apreendidos.

Os materiais e os envolvidos foram encaminhados à Delegacia Plantonista.

Com informações e foto da PM/SE