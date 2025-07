POLÍCIA MILITAR PRENDE DUAS MULHERES POR SUSPEITA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES NA ZONA SUL DA CAPITAL

Policiais do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) prenderam na madrugada desta terça-feira (15), duas mulheres suspeitas de tráfico ilícito de entorpecentes no Bairro Inácio Barbosa, Zona Sul da capital. .

Durante rondas de rotina no Bairro Inácio Barbosa, militares do Batalhão de Radiopatrulha perceberam quando duas mulheres, de maneira suspeita, passaram a caminhar rapidamente e olhar várias vezes para a viatura policial.

Na abordagem, realizada por uma policial feminina, as suspeitas foram flagradas com 61 porções de entorpecentes, sendo 38 pedrinhas de substância análoga a crack embaladas e uma em estado bruto, 11 pinos e uma trouxinha contendo substância similar à cocaína, além de 10 saquinhos plásticos do tipo zip lock contendo substância análoga à maconha.

As mulheres foram encaminhadas à Central de Flagrantes para que fossem tomadas as medidas cabíveis.