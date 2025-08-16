PM prende homem suspeito de agredir a ex-companheira no bairro Industrial

Policiais do 8º Batalhão foram acionados para atender a uma ocorrência de violência doméstica no Bairro Industrial na madrugada desta sexta-feira (15). O homem preso em flagrante tentou agredir sua ex-companheira.

A equipe da PM se deslocou até a Rua Manoel Sátiro de Menezes, onde a vítima relatou que o suspeito estava rondando sua residência de forma agressiva, afirmando que sua ex-companheira tinha o costume de traí-lo com outros homens.

Ele teria tentado agredir a enteada da vítima e, segundo o relato, já teriam ocorrido situações semelhantes no passado.

A equipe policial realizou buscas nas ruas adjacentes e conseguiu localizá-lo. Ele tentou dar uma identificação falsa para evitar a responsabilidade por seus atos.

A vítima e o suspeito foram encaminhados à delegacia para a adoção das medidas legais cabíveis.

Com informações da PM/SE