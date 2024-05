Policia Militar prende foragido da Justiça no Centro-Sul de Sergipe

Militares do Batalhão de Ações de Táticas do Interior (Bpati) prenderam um foragido da Justiça na cidade de Lagarto, Centro-Sul de Sergipe. A prisão ocorreu na noite dessa quarta-feira (29).

Durante o patrulhamento na cidade, os militares receberam informações que havia um homem com mandado de prisão em aberto. Com informações, os agentes localizaram o suspeito, e, após análise de documentos junto ao banco de dados, constataram o mandado de prisão em aberto com validade até 25/05/2028..

O suspeito foi preso e encaminhado à delegacia para procedimentos cabíveis.

Fonte PM/SE