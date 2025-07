Polícia Militar prende foragido no Conjunto Dom Pedro, em Aracaju

Policiais militares do Getam prenderam neste sábado (05), um homem foragido da Justiça no Conjunto Dom Pedro, Zona Norte de Aracaju.

Os militares realizavam o acompanhamento tático de uma torcida organizada quando tomaram conhecimento de uma suposta tentativa de assalto envolvendo dois homens na Avenida Alcides Fontes.

Com as características dos suspeitos, os policiais intensificaram as buscas e um deles foi localizado no Conjunto Dom Pedro. Após consulta, ficou constatado a existência de um mandado de prisão em aberto, expedido pela 7ª Vara Criminal de Aracaju,

O homem foi preso e encaminhado à Delegacia Plantonista e está à disposição da Justiça.

Com informações da PM/SE