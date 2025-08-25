Polícia Militar prende homem após perseguição e tentativa de homicídio

Na tarde deste sábado (23), militares do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) prenderam um homem por tentativa de homicídio, tráfico de drogas e direção perigosa, no Bairro Ponto Novo, Zona Sul de Aracaju.

A ação teve início após informações de que um homem estaria ostentando arma de fogo e realizando tráfico de drogas nas proximidades de uma praça da região. Durante a abordagem, o motorista desobedeceu às ordens policiais, iniciou fuga em alta velocidade e chegou a jogar o carro contra pedestres, ciclistas e motociclistas.

No decorrer do acompanhamento tático, o condutor efetuou disparos de arma de fogo contra a equipe policial e prosseguiu em fuga, colidindo em outros veículos até ser detido próximo ao Cemitério São João Batista.

O motorista foi identificado e, na busca pessoal, foram encontradas munições de calibres .38 e 9mm, além de embalagens contendo 85 gramas de maconha e 15 gramas de crack. No interior do carro, os policiais apreenderam 17 embalagens com 29 gramas de cocaína, uma balança de precisão, munições deflagradas, facas, um machado e diversos materiais utilizados para o tráfico de drogas.

O suspeito confessou ter arremessado pela janela do automóvel um revólver calibre .38 durante a fuga. Diante dos fatos, o homem foi conduzido à Central de Flagrantes para adoção das medidas cabíveis.

Com informações e foto da SSP