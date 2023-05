Polícia Militar prende homem após tentativa de furto de bateria veicular no Bairro Siqueira Campos, em Aracaju

Policiais do 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM) prenderam na madrugada desta terça-feira (30), um homem por tentativa de furto a objeto veicular, no Bairro Siqueira Campos, em Aracaju.

A equipe foi acionada pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) para atender a uma ocorrência de furto, na Avenida Osvaldo Aranha. Ao chegar no citado local, deparou-se com uma bateria veicular posicionada na parte externa do caminhão.

Os militares realizaram rondas pela via, e minutos após, visualizaram um homem tentando evadir-se, pela Rua Paraíba, com a bateria na mão. Baseando-se no flagrante, os PMs impediram a concretização do delito, e, ao ser questionado, o infrator apontou que o objeto seria vendido.

O autor do furto foi conduzido à delegacia para adoção das medidas legais cabíveis.