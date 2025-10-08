POLÍCIA MILITAR PRENDE HOMEM COM MAIS DE 20 QUILOS DE MACONHA NO BAIRRO OLARIA, NO MUNICÍPIO DE ARACAJU

A Polícia Militar de Sergipe, por meio do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha, apreendeu 20 kg de maconha do tipo “flor” e prendeu em flagrante um homem por tráfico de drogas. A ação aconteceu na manhã desta terça-feira (7), na Avenida Alcides Fontes, bairro Olaria, em Aracaju.

A equipe da BPRp realizava patrulhamento tático na região quando visualizou o condutor de uma motocicleta vermelha, com sacolas pretas no bagageiro, trafegando em alta velocidade. Após notar a presença policial, o homem iniciou manobras perigosas na via.

Os policiais deram ordem de parada, que foi desobedecida pelo motociclista. Durante a fuga, o condutor perdeu o controle do veículo e colidiu levemente com a viatura policial, momento em que foi interceptado e detido.

Na abordagem, os militares encontraram nas sacolas que ele transportava cerca de 20,6 kg de maconha. O suspeito precisou de atendimento médico e foi encaminhado a uma unidade hospitalar, onde permaneceu sob custódia.

Além do entorpecente, foram apreendidos a motocicleta, um aparelho celular, capacetes e documentos pessoais.

A ocorrência foi encaminhada ao Departamento de Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil, que dará continuidade às investigações.

Com informações da PM/SE