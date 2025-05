POLÍCIA MILITAR PRENDE HOMEM E APREENDE 2 KG DE COCAÍNA, 1 KG DE CRACK E 938 GRAMAS DE HAXIXE NO SIQUEIRA CAMPOS

Policiais da Força Tática do 8º Batalhão de Polícia Militar prenderam na noite dessa sexta-feira (16), um homem suspeito de tráfico de drogas no Bairro Siqueira Campos, em Aracaju.

Policiais do 8º BPM fazia rondas de rotina na Avenida Tancredo Neves quando percebeu que um veículo estava transitando em alta velocidade e com a película do para-brisa muito escura.

Devido à suspeita, os militares acionaram a sirene da viatura e deram voz de parada ao condutor do carro. O homem preferiu não atender à ordem policial e prosseguiu pela contramão de diversas vias, ultrapassando cruzamentos com sinais vermelhos.

Com a realização do acompanhamento tático, os policiais interceptaram o veículo suspeito no Bairro Siqueira Campos, entre as ruas Espírito Santo e Distrito Federal. Durante a revista, os agentes encontraram várias embalagens de entorpecentes em cima do banco do passageiro. Ao total, foram apreendidos pouco mais de 2 Kg de cocaína, 1 Kg de crack, 938 gramas de haxixe e R$ 623,00.

O condutor do veículo foi preso e encaminhado à delegacia.

Com informações e foto da PM