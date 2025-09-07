E-mail: faxaju@faxaju.com.br
Aracaju, 7 de setembro de 2025
POLICIA MILITAR PRENDE UM HOMEM E APREENDE MACONHA, COCAÍNA E CSTASY NO BAIRRO AEROPORTO, EM ARACAJU

Equipes do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) apreenderam nessa sexta-feira (05),  entorpecentes no Bairro Aeroporto, Zona Sul de Aracaju.

Segundo informações, o homem foi preso durante patrulhamento ostensivo. No momento, ele demonstrou nervosismo ao avistar as policiais e fugiu pulando das residências.

Uma quantidade de embalagens, munições, uma balança, maconha, cocaína e cstasy foram apreendidos no imóvel.

A Companhia Independente de Policiamento com Cães foi acionada e localizou mais drogas escondidas no sofá e, no quintal, localizaram outra quantidade de entorpecente com o auxilio dos cães farejadores. Populares informaram que o suspeito ameaça os moradores da região.

Os materiais apreendidos foram encaminhados à Central de Flagrantes.

Com informações da PM/SE

