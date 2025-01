POLÍCIA MILITAR PRENDE HOMEM E APREENDE MAIS DE 18KG DE DROGAS ILÍCITAS EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Policiais do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) apreenderam neste domingo (05), 18kg de maconha e prenderam um homem por suspeita de tráfico ilícito de drogas. O fato aconteceu no Conjunto Marcos Freire II, no município de Nossa Senhora do Socorro.

Após receber informações de que um homem estaria traficando drogas próximo de uma unidade hospitalar e de que ele mantinha um depósito das drogas em sua residência nas imediações, os policiais do BPRp verificaram a situação suspeita.

Ao chegar ao local, os militares identificaram um homem com as características descritas nas informações. Ao perceber a presença policial, ele tentou fugir. No entanto, a equipe procedeu com a busca pessoal e encontrou uma quantidade de substância semelhante à maconha em seu bolso.

Onde o suspeito foi localizado, os policiais apreenderam mais de 18kg de substância semelhante à maconha, uma balança de precisão, uma faca, embalagens plásticas do tipo “ziplock”, papel tipo filme e outros itens relacionados ao tráfico ilícito de drogas.

Diante disso, o suspeito que também responde pelo crime de homicídiom foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes para adoção das providências legais cabíveis.

Com informações e foto da SSP