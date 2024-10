POLÍCIA MILITAR PRENDE HOMEM EM FLAGRANTE APÓS AGRESSÃO CONTRA A PRÓPRIA MÃE NA CIDADE DE LAGARTO

Policiais do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) efetuaram a prisão em flagrante de um homem por violência doméstica. O fato ocorreu nessa terça-feira,1º, no Bairro Loiola, município de Lagarto.

A equipe realizava patrulhamento quando foi informada por meio do Ciosp sobre um caso de agressão física em uma residência. Chegando ao local, os militares foram informados pela vítima de que seu filho a teria agredido fisicamente, ocasionando uma queda.

Diante da informação, os policiais iniciaram buscas na região. Momentos depois, o suspeito foi localizado em via pública com sinais de embriaguez.

Após indagações dos militares sobre o motivo da agressão física contra sua própria mãe, o homem não soube responder, porém, confirmou o ato ilícito.

Em virtude da situação, as partes foram conduzidas à Delegacia para adoção das medidas cabíveis.

Fonte: Ascom/PMSE