Polícia Militar prende homem logo após tentar matar vizinho em Moita Bonita

Policiais do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) prenderam um homem por tentativa de homicídio na região central de Moita Bonita. A ação policial ocorreu nesse sábado, 8.

De acordo com as informações policiais, a vítima foi até a delegacia solicitar ajuda aos militares, que constataram os ferimentos em sua mão. O homem informou aos policiais que o fato teria acontecido perto de sua casa, e que o autor seria um vizinho.

Diante da situação, os policiais foram ao local, uma rua conhecida como “Iraque”, no centro da cidade. A esposa da vítima relatou que seu marido foi ferido com um facão, após uma discussão com um vizinho.

Ainda conforme as informações policiais, a equipe foi à casa do suspeito, que não reagiu e entregou a arma utilizada por ele.

A vítima foi conduzida ao Hospital de Itabaiana por uma ambulância solicitada pela PM. Já o agressor, foi levado à delegacia, para que fossem tomadas as providências que o caso requer.

Fonte: Ascom PM/SE