POLÍCIA MILITAR PRENDE HOMEM PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL,  NO BAIRRO AMÉRICA, EM ARACAJU

Policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), prenderam de um homem, em cumprimento a um mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável, no Bairro América, em Aracaju.

Durante patrulhamento na região, os policiais do Bope identificaram o suspeito e realizaram a abordagem. Após consulta, foi confirmado um mandado de prisão em aberto contra ele. O homem foi informado da ordem judicial e, segundo os militares, inicialmente resistiu à prisão, exaltando-se e negando a existência de pendências judiciais.

Durante a ação policial, familiares do suspeito tentaram interferir na ação policial. A situação foi controlada pelas equipes, que agiram de maneira técnica e proporcional para garantir a segurança e a legalidade do procedimento.

Após a contenção, o homem foi encaminhado à Delegacia Plantonista, onde foi apresentado à autoridade de Polícia Judiciária para a adoção das providências legais cabíveis e o devido cumprimento da ordem de prisão.

A Polícia Militar de Sergipe reforça a importância da colaboração da sociedade e reitera que informações sobre foragidos da justiça podem ser repassadas de forma anônima através do telefone 190 ou do Disque-Denúncia (181).

Com informações da PM/SE