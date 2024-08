POLICIA MILITAR PRENDE HOMEM POR AGREDIR A PRÓPRIA MÃE, DE 80 ANOS, NO BAIRRO PONTO NOVO, EM ARACAJU

Policiais militares do 1º BPM prenderam no início da manhã desta quinta-feira (15) um homem após ele ter agredido a própria mãe, de 80 anos, no Bairro Ponto Novo em Aracaju.

As informações são de que os policiais realizavam patrulhamento, quando foram informados pelo Ciosp sobre denúncias de violência doméstica em uma residência. Chegando ao local, a equipe encontrou a vítima ferida.

Segundo a idosa, o filho, que é usuário de drogas, a teria derrubado no chão da residência na tentativa de impedir que ela pedisse socorro.

Os policiais providenciaram atendimento para a vítima e encaminharam o caso ao Departamento de Atendimento aos Grupos Vulneráveis (DAVG).