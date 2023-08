Polícia Militar prende homem por ameaça no município de Campo do Brito

Policiais militares da 1ª Companhia do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) prenderam um homem por ameaça com uso de arma de fogo, no município de Campo de Brito. A ação policial ocorreu nesse domingo, 6.

Segundo as informações policiais, durante a manhã, os militares faziam rondas pela Avenida José Carlos Ribeiro de Oliveira, quando passaram por um estabelecimento comercial e viram um homem ameaçando uma mulher com um revólver calibre 38.

Diante do flagrante, a equipe fez a abordagem e conteve o homem. A vítima afirmou estar sendo ameaçada em razão de uma dívida de drogas contraída por seu esposo.

O caso foi encaminhado à Delegacia Regional de Itabaiana para a adoção das medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PM