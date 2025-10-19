Policia Militar prende homem por cárcere privado e violência doméstica no Bairro Bugio, em Aracaju

Policiais do Batalhão de Polícia de RadioPatrulha (BPRp) prenderam na última quinta-feira (16), um homem em flagrante por cárcere privado e violência doméstica, no Bairro Bugio, em Aracaju.

A equipe foi acionada pelo Ciosp para atender a uma ocorrência de violência doméstica em uma residência na localidade. Ao chegar ao endereço, os militares constataram que a vítima estava em situação de cárcere privado, sendo impedida de sair de casa desde a noite anterior.

A mulher relatou aos militares que havia sido agredida fisicamente pelo companheiro após uma discussão motivada por ciúmes.

De acordo com o relato da vítima, as agressões começaram após um desentendimento em um estabelecimento comercial. Durante o trajeto de volta para casa, o agressor a derrubou da motocicleta e a abandonou no local. Já na residência, ele desferiu socos, empurrões, arranhões e mordidas, além de cortar parte do cabelo da mulher com uma faca, causando hematomas e escoriações em diversas partes do corpo, como braços, pernas, rosto e tórax.

A mulher afirmou ainda que as agressões eram recorrentes e que temia por sua integridade física e pela segurança da filha. Ela informou também que o companheiro danificou seu aparelho celular e a ameaçou de morte, dizendo que, caso fosse preso, outras pessoas iriam atrás dela.

O homem foi detido ainda no imóvel e encaminhado à Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV).

Com informações e foto da PM