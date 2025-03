POLICIA MILITAR PRENDE HOMEM POR CONDUZIR VEÍCULO COM INDÍCIOS DE EMBRIAGUEZ NO MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

Policiais do 11º Batalhão de Polícia Militar prenderam na madrugada deste domingo (16), um homem após conduzir uma motocicleta com indícios de embriaguez na região central do município de Poço Verde.

Durante patrulhamento, os militares avistaram um homem realizando manobras perigosas em uma motocicleta. Na via pública, o suspeito colocava em risco a segurança da população.

Momentos depois, a equipe conseguiu alcançar o suspeito, no qual apresentou claros sinais de embriaguez. Percebendo a gravidade da situação, os militares o levaram ao hospital onde foi constatado o uso de álcool em excesso.

Após o flagrante, o homem foi conduzido à Delegacia.

