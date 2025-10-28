POLÍCIA PRENDE HOMEM POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA NO MUNICÍPIO DE CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO

Equipes da Força Tática do 4º Batalhão de Polícia Militar (BPM) prenderam na noite desta segunda-feira (27), um homem que descumpriu uma medida protetiva em favor de sua ex-companheira no município de Canindé de São Francisco.

A ocorrência teve início após a mulher ir até a sede do 4º BPM e informar aos policiais que o ex-companheiro havia invadido a residência dela e feito graves ameaças. Durante a denúncia, a vítima também afirmou que existia uma medida protetiva que proibia o homem de se aproximar do local.

Logo após iniciarem as buscas, os policiais localizaram o suspeito em um imóvel próximo à casa da vítima. No local, os agentes apreenderam uma carabina de pressão e um canivete.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia.