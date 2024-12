POLÍCIA MILITAR PRENDE HOMEM POR EMBRIAGUEZ APÓS PROVOCAR GRAVE ACIDENTE NA SE-120, EM NEÓPOLIS

Policiais da 5ª CIPM prenderam na noite do último domingo (08), um homem por conduzir veículo em estado de embriaguez. A prisão ocorreu após o condutor provocar um acidente no Povoado Betume em Neópolis.

Os militares foram informados sobre um acidente de trânsito ocorrido na Rodovia SE-120 envolvendo um veículo Fiat Siena e uma motocicleta Honda Titan 160.

Ao chegar no local, os militares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) devido ao grave estado de saúde do motociclista.

Momentos depois, os policiais perceberam sinais de embriaguez por parte do condutor do automóvel. Após a realização do teste etilômetro, foi constatado que o teor alcoólico do suspeito estava acima do permitido por lei.

O suspeito foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia para adoção das medidas legais.

Com informações da PM/SE