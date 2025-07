POLÍCIA MILITAR PRENDE HOMEM POR FURTO DE FIAÇÃO EM AGÊNCIA BANCÁRIA E APREENDE ARMA COM O RECEPTADOR

Policiais do 8º Batalhão de Polícia Militar prenderam, no último domingo, 27, um homem suspeito de furtar fiação elétrica do interior de uma agência bancária. A ação dos policiais resultou também na prisão de um segundo suspeito, que comprava o material furtado, além da apreensão de uma arma de fogo.

A ocorrência teve início após o supervisor da empresa responsável pela segurança do banco informar sobre o furto de fios em uma agência localizada no Bairro Siqueira Campos, em Aracaju. De acordo com o funcionário, as câmeras do sistema de monitoramento captaram imagens do suspeito dentro da agência.

Durante as diligências, a equipe policial flagrou o homem no momento em que ele pulava o portão do estabelecimento com uma bolsa contendo fios, cabos de ar-condicionado e uma faca.

Com base nas informações fornecidas pelo autor do furto, os policiais identificaram o possível receptador do material. A equipe se dirigiu até a residência do segundo envolvido, onde encontrou mais fiação furtada.

Durante a intensificação das buscas no local, também foram apreendidos uma arma de fogo com cinco munições, 14,3 gramas de crack, 6,4 gramas de maconha, uma balança de precisão, duas TVs sem nota fiscal e várias cédulas de R$ 2,00, R$ 5,00, R$ 10,00 e R$ 20,00.

Ambos os homens foram conduzidos à delegacia para as providências legais.

Fonte: Ascom PM/SE