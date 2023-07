Polícia Militar prende homem por furto em residência. R$ 2,5 mil e 15 relógios foram recuperados

Policiais do 1º BPM prenderam nessa segunda-feira (10) um homem de 30 anos pelo crime de furto praticado no bairro Inácio Barbosa, em Aracaju.

Com o suspeito, que já possuía passagem por roubo, foram apreendidos relógios, mais de R$ 2,5 mil, além de outros objetos furtados de uma residência do bairro. A ação policial ocorreu nessa segunda-feira (10).

De acordo com as informações policiais, os militares faziam rondas pela localidade quando foram acionados pelo Centro Integrado em Operações de Segurança Pública (Ciosp) que informou o furto cometido em uma residência. O crime ocorreu enquanto os moradores do imóvel não se encontravam na residência.

Com a informação recebida do Ciosp, os policiais foram até o local do crime, conversaram com uma das vítimas e receberam a informação de que o suspeito do furto pulou os muros da casa, assim que percebeu que os proprietários haviam retornado.

Diante da informação, os policiais começaram a fazer buscas pela região. Os militares então foram informados de que o suspeito estava escondido em uma outra casa da região. Já com o apoio de outra equipe policial, os militares encontraram o suspeito e apreenderam vários bens furtados da outra residência.

Com o suspeito, foram apreendidos 15 relógios, um saco com diversas bijuterias, quatro camisas, uma talhadeira, um controle de garagem, uma serra e um kit de miçangas, além da quantia de R$ 2.531,90.

O suspeito, que já possuía em seu histórico passagens pela justiça pelo crime de roubo, foi conduzido com todos os materiais apreendidos para a Central de Flagrantes, onde todas as demais medidas legais foram tomadas.

Com informações da SSP