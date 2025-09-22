POLICIA MILITAR PRENDE HOMEM POR INVASÃO DE DOMICÍLIO NO BAIRRO JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO, EM  ARACAJU

Policiais da Força Tática do 8º Batalhão da Polícia Militar (BPM), prenderam em flagrante na madrugada deste sábado (20), um homem por invasão de domicílio no bairro José Conrado de Araújo, em Aracaju.

A guarnição foi acionada pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), e a guarnição conseguiu localizar e prender o suspeito, que foi encontrado no telhado de uma das casas onde os moradores haviam reportado a ocorrência.

A abordagem foi realizada sem resistência ou necessidade de uso da força. Após a prisão, os policiais confirmaram que havia relatos de invasão em pelo menos duas residências no quarteirão.

A ação permitiu a recuperação de pertences das vítimas, que foram restituídos ainda no local. O suspeito foi conduzido à Central de Flagrantes para a adoção das medidas legais.

O caso segue sob os trâmites legais da Justiça.

Com informações e foto da SSP