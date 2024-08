POLÍCIA MILITAR PRENDE HOMEM POR ROUBO À FUNCIONÁRIA DE UMA FLORICULTURA NA ZONA SUL DA CAPITAL

Policiais do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) prenderam na noite dessa segunda-feira (12), um homem que roubou a funcionária de uma floricultura na Zona Sul da capital. O crime foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

A equipe do Batalhão de Choque recebeu a informação de que um homem havia subtraído uma quantia em dinheiro e um aparelho celular da funcionária de uma floricultura no Conjunto Médice.

Durante as buscas, os policiais foram auxiliados por uma denúncia anônima, informando que, após o cometimento do crime, o suspeito havia embarcado em um micro-ônibus intermunicipal com destino a Neópolis.

De imediato, os militares se deslocaram para a BR-101, no trecho entre os municípios de Nossa Senhora do Socorro e Laranjeiras, onde localizaram o veículo.

Assim que entraram dentro do micro-ônibus, os policiais militares identificaram o homem suspeito. No bolso do denunciado, os agentes encontraram um celular da marca Iphone.

Após ser questionado, o homem confessou que subtraiu o aparelho durante o roubo a funcionária da loja de flores. Ele também relatou que era usuário de drogas e cometeu o crime com a finalidade de adquirir dinheiro para a compra de entorpecentes.

O caso foi encaminhado à delegacia para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Com informações e foto da PM