Policia Militar prende homem por tráfico de drogas em Itaporanga D’Ajuda

Policiais do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM) prenderam neste sábado (23), um homem por tráfico ilícito de drogas no Loteamento Santo Antônio, município de Itaporanga D’Ajuda.

Durante patrulhamento, a equipe recebeu informações que um homem estaria comercializando drogas em frente à própria residência. Ao ser localizado, o suspeito percebeu a aproximação da viatura, tentou fugir para dentro do imóvel, mas foi detido.

Na abordagem pessoal, os militares encontraram 20 papelotes de cocaína, um cigarro de maconha, R$ 33 em espécie e um aparelho celular.

O homem foi encaminhado à Delegacia para adoção das medidas cabíveis.

Com informações da PM/SE