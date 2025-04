Polícia Militar prende homem por tráfico de entorpecentes no município de Lagarto

Policiais do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam), do 7º Batalhão de Polícia Militar, prenderam um homem por tráfico ilícito de drogas no município de Lagarto. O flagrante aconteceu nessa sexta-feira (18).

A equipe do Getam fazia o patrulhamento no Bairro Catita, quando receberam a denúncia de que um homem estava utilizando uma residência para comercializar entorpecentes.

Enquanto averiguavam a informação, os policiais visualizaram o suspeito pilotando uma moto nas imediações do imóvel e iniciaram a abordagem. No bolso do denunciado, os militares encontraram 10 sacolinhas contendo cocaína e o valor de R$ 233,00.

Após o flagrante, o homem confessou que escondia mais entorpecentes em duas residências. Nos imóveis, os policiais apreenderam mais 28 saquinhos contendo cocaína e 43 gramas da mesma droga em estado sólido, 500 saquinhos vazios para acondicionamento de entorpecentes, além de um prato, uma colher e uma faca.

O homem foi preso por suspeita de tráfico ilícito de drogas e encaminhado à delegacia para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Com informações e foto da PM/SE