Polícia Militar prende homem por violência contra mulher em Indiaroba

Policiais do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM) prenderam um homem por suspeita de violência contra a mulher no município de Indiaroba. Ele foi preso em flagrante na noite da última quarta-feira, 16.

A equipe do 6º BPM foi acionada para atender uma denúncia de agressão contra uma mulher no Centro de Indiaroba. Pouco tempo depois, os policiais foram até a residência informada, onde encontraram a vítima com um ferimento no supercílio, causado por um soco desferido pelo seu companheiro.

Após a realização de buscas na localidade, os agentes prenderam o agressor próximo a uma quadra desportiva.

No momento em que recebeu voz de prisão, o homem ainda tentou intimidar a vítima e uma testemunha do fato com diversas ameaças.

Ele foi encaminhado à Delegacia Plantonista de Estância para as providências legais cabíveis, no âmbito da Lei Maria da Penha.

Fonte: Ascom PM/SE