Polícia Militar prende homem por violência doméstica no bairro Aruana

A equipe da Força Tática do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) prendeu um homem suspeito de agredir a companheira. O fato ocorreu na madrugada de sábado (1º), no bairro Aruana, na zona de Expansão de Aracaju.

Os policiais foram acionados pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp). A ocorrência indicava uma possível tentativa de feminicídio, configurada pela Lei Maria da Penha.

Ao chegar no endereço indicado pelo Ciosp, a equipe da Força Tática encontrou a vítima desacordada, com um hematoma em um dos olhos. O irmão da vítima informou aos policiais que a mulher era constantemente agredida pelo cunhado.

Após o ocorrido, o suspeito chegou a fugir do local levando os dois filhos, um de 12 e outro de 7 anos. Os policiais realizaram buscas e o agressor foi preso em uma pousada no bairro Atalaia. As crianças foram acolhidas pelo tio.

O caso foi encaminhado ao Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV).

Com informações Ascom PM