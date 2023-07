Polícia Militar prende homem que estava em um bar com 17 pinos de cocaína , no Povoado Colônia 13, em Lagarto

Policiais do 7° BPM prenderam na noite da última sexta-feira (14) um homem por tráfico de drogas, no Povoado Colônia 13, em Lagarto.

A equipe realizava patrulhamento na Praça Santa Luzia, quando avistaram uma movimentação suspeita, em frente a um bar.

Ao notarem a presença policial, muitas pessoas evadiram-se do local. No local, os PMs fizeram buscas no bar e encontraram, com um dos frequentadores do estabelecimento, 17 pinos de cocaína e R$ 82,00 reais em espécie.

O homem e os materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia para adoção das medidas legais cabíveis.

Com informações e foto da PM