POLICIA MILITAR PRENDE HOMEM SUSPEITO COM INDÍCIOS DE EMBRIAGUEZ CONDUZINDO VEÍCULO EM LAGARTO

Policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar realizaram no noite desse domingo (23), a prisão de um homem ao conduzir um veículo com indícios de embriaguez. O fato ocorreu na região central da cidade de Lagarto.

Durante o patrulhamento na Avenida Zacarias Júnior, os militares perceberam o condutor de uma motocicleta praticando manobras bruscas, colocando em risco a integridade física de diversas pessoas.

Ao perceber a presença policial, o homem tentou fugir, porém foi alcançado momentos depois. Já durante a busca pessoal, foram constatados sintomas de embriaguez por meio de falas desconexas, olhos avermelhados e forte odor etílico.

O suspeito foi levado à Delegacia, onde foi confirmada a quantidade de 0,69 mg de álcool por litro de ar alveolar, por meio do teste de bafômetro.

