Polícia prende homem suspeito de ameaças mãe e filha em Capela

O agressor usou um facão para ameaçar as vítimas

Policiais do 9º BPM prenderam um homem por suspeita de violência doméstica na cidade de Capela, nessa quarta-feira (28). Ele ameaçou as vítimas com um fação.

De acordo com as informações, mãe e filha procuram ajuda policial, após agressões do companheiro da senhora, que usou um facão para ameaçar as vítimas. Em seguida, o homem foi localizado, e recebeu voz de prisão. As vítimas foram encaminhadas ao hospital da cidade para atendimento médico.

A mulher, a filha de 10 anos e o suspeito foram encaminhados à Delegacia Regional de Propriá.