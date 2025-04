Polícia Militar prende homem suspeito de atear fogo na residência da família em Nossa Senhora das Dores

Policiais 10º Batalhão de Polícia Militar prenderam na madrugada deste domingo (27), um homem por suspeita de violência doméstica em Nossa Senhora das Dores. O homem ateou fogo na própria casa, após as agressões.

As informações passadas pela PM são de que as vítimas, mãe e filha, denunciaram a agressão e o incêndio causado pelo homem. Elas fugiram e temiam que o fogo atingisse as casas vizinhas.

Os militares foram ao local e comprovaram a denúncia. Vizinhos ajudaram na contenção das chamas. A filha relatou que foi agredida pelo pai, que após o ato se evadiu, sendo preso logo em seguida.

O suspeito e as vítimas foram encaminhados à Delegacia de Nossa Senhora das Dores.

Com informações da PM/SE