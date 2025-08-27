POLÍCIA PRENDE HOMEM  SUSPEITO DE ATROPELAMENTO E OMISSÃO DE SOCORRO NO MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS

Policiais Força Tática da 5ª Companhia Independente de Polícia Militar (5ª CIPM) prenderam na manhã desta quarta-feira (27), de um homem suspeito de atropelar uma mulher e fugir do local sem prestar socorro. O fato ocorreu na Avenida Barão do Rio Branco, no município de Neópolis.

A equipe policial foi acionada por populares, que informaram sobre o atropelamento por uma motocicleta. Testemunhas relataram que o condutor estava praticando direção perigosa, empinando a moto momentos antes de atingir a vítima.

Ao chegar ao local, os militares encontraram a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já prestando os primeiros socorros à mulher, que foi encaminhada ao Hospital Regional de Propriá.

Com base em informações de testemunhas, a equipe da Força Tática iniciou as buscas pelo suspeito, que teria escondido a motocicleta em sua residência. Com o apoio do pai do infrator, que entregou a moto e indicou o esconderijo do filho, a equipe policial conseguiu localizá-lo e prendê-lo.

O suspeito e a motocicleta foram conduzidos à Delegacia de Neópolis.

O homem foi autuado por deixar de prestar ou providenciar socorro à vítima, conforme o Auto de Infração.