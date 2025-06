POLICIA MILITAR PRENDE HOMEM SUSPEITO DE ESTUPRAR A PRÓPRIA FILHA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY

A Polícia Militar de Sergipe, por meio do 6º BPM, prendeu um homem suspeito de estupro de vulnerável na tarde da última sexta-feira, (27), em Santa Luzia do Itanhy.

A vítima, acompanhada de sua mãe, compareceu ao posto policial da cidade para denunciar o homem. A mãe da menor relatou que seu ex-companheiro e pai da vítima, teria estuprado a filha.

De acordo com o relato, o suspeito convidou a vítima para ir de motocicleta até a casa de uma tia da menor. No trajeto, nas proximidades da Ponte do Engenho São Félix, o suspeito teria parado para tomar banho e convidou a filha. Nesse momento, a menor foi agarrada, jogada ao solo e forçada a praticar sexo oral. A vítima conseguiu se desvencilhar do agressor, que a ameaçou de morte caso ela contasse a alguém sobre o ocorrido.

Mesmo após o ato, a vítima foi coagida a retornar com o agressor na motocicleta, e durante o percurso, ele continuou com as ameaças e tentativas de tocar nas partes íntimas da menor. Ao chegarem à residência do agressor, a vítima conseguiu fugir e encontrou sua genitora.

Após o relato da vítima e de sua mãe, as equipes policiais iniciaram buscas nas proximidades da residência do suspeito, onde ele foi localizado e detido.

O homem foi conduzido à Delegacia de Estância.