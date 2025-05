Polícia Militar prende homem suspeito de furtar igrejas em Areia Branca e Nossa Senhora da Glória

Policiais do 4º Batalhão da Polícia Militar prenderam nesta quinta-feira (22), um homem suspeito de praticar furtos em igrejas.

De acordo com informações passadas pela policia militar, o suspeito já havia sido filmado anteriormente entrando e saindo de igrejas que foram arrombadas e tiveram objetos furtados nas cidades de Areia Branca e Nossa Senhora da Glória.

A PM informou ainda que na noite da última quarta-feira (21), o homem foi visto rondando outra igreja na cidade de Canindé de São Francisco. Os militares se encaminharam ao local, mas o suspeito não foi encontrado.

No dia seguinte, com base nas denúncias recebidas, os policiais interceptaram o veículo no qual o suspeito se deslocava em direção à Nossa Senhora da Glória. Na abordagem, o homem foi flagrado com ferramentas e uma quantia em dinheiro.

O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória.

Com informações e foto da PM