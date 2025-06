POLÍCIA MILITAR PRENDE HOMEM  SUSPEITO DE MATAR A COMPANHEIRA A FACADAS EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Policiais militares do 5º BPM prenderam neste sábado (14), um homem suspeito de matar a companheira a facadas, no Conjunto João Alves Filho, em Nossa Senhora do Socorro.

A equipe policial foi acionada pelo CIOSP e no local, os militares encontraram o corpo de uma mulher com múltiplas perfurações no pescoço, já sem vida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, e o médico plantonista confirmou o óbito.

As equipes da Polícia Criminalística, do IML e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), atenderam a ocorrência.

Durante as diligências, vizinhos e familiares informaram que o principal suspeito seria o companheiro da vítima. Em posse das características e possível localização do suspeito, os policiais militares procederam com as buscas.

Em seguida, o suspeito do crime foi encontrado em uma fábrica de reciclagem, onde trabalhava.

Durante a abordagem, o homem confessou o crime, alegando motivação passional. Ele foi preso e conduzido à sede do DHPP, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.

Com informações e foto da PM/SE