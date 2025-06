Polícia Militar prende homem suspeito de matar criança após discussão no trânsito em Areia Branca

A Polícia Militar de Sergipe prendeu, na manhã desta terça-feira (25), o homem suspeito de matar uma criança de quase dois anos após uma discussão no trânsito no município de Areia Branca, no agreste do estado. A prisão ocorreu por volta das 9h, em uma residência onde também foram encontrados a arma de fogo utilizada no crime e o veículo envolvido na ação.

A ação foi realizada de forma integrada por equipes do Batalhão de Polícia de Caatinga (BPCaatinga), do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) e do setor de local de crime da Delegacia Regional de Itabaiana. os policiais encontraram também as mesmas roupas e o chapéu utilizado pelo autor do crime no momento do disparo.

O crime aconteceu durante a madrugada, quando o suspeito teria tentado ultrapassar o carro onde estava um casal com a criança. Após uma possível discussão, ele efetuou um disparo em direção ao veículo da família, atingindo a criança. A vítima foi socorrida, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos.

Logo após o ocorrido, a Polícia Militar e Polícia Civil iniciaram diligências na região. As equipes analisaram imagens de câmeras de segurança e contaram com o apoio da Polícia Rodoviária Federal para obter registros sobre o deslocamento do veículo.

O suspeito foi conduzido para a Delegacia Regional de Itabaiana, onde prestará depoimento. A Polícia Civil dará continuidade às investigações para esclarecer todos os detalhes do crime.

Perícia – Segundo informações já apuradas pela Polícia Civil, o autor do disparo teria como alvo o pai da criança, que conduzia o veículo no momento da ocorrência. No entanto, o tiro acabou atingindo fatalmente a criança, que estava no banco de trás, ao lado da mãe, posicionada atrás do motorista.

O Instituto de Criminalística já foi acionado e peritos estão sendo mobilizados para realizar a análise técnica no local e no veículo atingido. A perícia é fundamental para esclarecer a dinâmica do crime, especialmente para determinar o ângulo do disparo, a trajetória do projétil e a distância do tiro, além de identificar possíveis vestígios deixados no carro, como marcas de impacto, resíduos de pólvora ou fragmentos do projétil.

Com informações e foto da SSP