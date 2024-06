POLICIA MILITAR PRENDE HOMEM SUSPEITO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO NO BAIRRO SÃO CONRADO, EM ARACAJU

Policiais do 1º BPM prenderam um homem por suspeita de tentativa de homicídio no Bairro São Conrado, em Aracaju. Um revólver usado na ação foi apreendido com o suspeito.

Os militares foram acionados pelo Ciosp para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio de no bairro e quando as equipes foram ao endereço, familiares da vítima relataram que o suspeito, ex-companheiro da vítima, realizou os disparos.

Ele estava em uma moto preta, e realizou os disparos em frente à casa da genitora, onde estavam a mãe dela, o irmão e a filha da vítima.

A PM informou que o homem foi preso em bar do mesmo bairro, e com ele foi apreendido um revólver calibre .38.

O caso foi encaminhado ao Departamento de Atendimento aos Grupos Vulneráveis (DAGV) para adoção e medidas cabíveis.