Polícia Militar prende homem suspeito de tráfico de drogas e apreende 4,2 quilos de maconha em Aracaju

Equipes do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) prenderam um homem por suspeita de tráfico de drogas, nessa quarta-feira (10), no bairro América, zona oeste de Aracaju. Com ele, foram apreendidos 4,2 kg de maconha.

De acordo com as informações policiais, os militares receberam a denúncia de que um homem realizava tráfico de entorpecentes na região.

Por conta disso, a equipe policial deslocou-se até o local informado e abordou um homem em posse de uma mochila. Durante a abordagem, foi localizado 4,2 kg de maconha.

O suspeito e o material foram encaminhados ao Departamento de Narcóticos (Denarc) para adoção de demais medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PM