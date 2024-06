POLÍCIA MILITAR PRENDE HOMEM SUSPEITO DE TRÁFICO E APREENDE 172 PEDRAS DE CRACK NA BARRA DOS COQUEIROS

Policiais da 2ª CIPM prenderam nessa quarta-feira (05) um homem suspeito de tráfico ilícito de entorpecentes na Barra dos Coqueiros.

Durante rondas de rotina nas imediações do Loteamento Caminho da Praia, a equipe da 2ª CIPM recebeu informações de que um homem que comercializava drogas na localidade havia acabado de entrar em um veículo de transporte de aplicativo com uma mala.

Os policiais iniciaram as buscas e abordaram o carro ainda nas imediações do loteamento. Os agentes encontraram cerca de 172 pedras de crack e 15 gramas de maconha escondidos no piso da parte traseira do veículo.

Aos policiais, o condutor do carro relatou que havia acabado de aceitar a corrida. Já o passageiro, assumiu a propriedade do material e foi encaminhado à delegacia para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Com informações e foto da PM/SE