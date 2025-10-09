POLICIA MILITAR PRENDE UM HOMEM SUSPEITO E APREENDE CERCA DE 6 KG DE DROGAS NA ZONA NORTE DE ARACAJU

Policiais militares do Regimento de Polícia Montada prenderam na manhã desta quinta-feira (09), um homem por suspeita de tráfico de drogas no Bairro 18 do Forte, Zona Norte de Aracaju e apreende cerca de seis quilos de entorpecentes.

Os policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo na região, quando receberam informações sobre dois homens que vendiam drogas nas proximidades da Avenida Visconde de Maracaju.

Os militares foram ao endereço da denúncia, momento em que os suspeitos empreenderam fuga, ao notar a presença policial, e dispensaram dois tabletes de maconha. Durante o acompanhamento, um dos suspeitos atirou contra os militares e fugiu pelos telhados das residências. Já o segundo suspeito foi preso logo em seguida.

Ainda segundo as informações, 5,8 kg de maconha e R$ 95 reais foram apreendidos em uma casa, indicada pelo suspeito, além das duas motocicletas usadas por eles.

Os materiais apreendidos e o suspeito foram encaminhados à Central de Flagrantes para adoção das medidas cabíveis.

Com informações e foto PM/SE