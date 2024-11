POLÍCIA MILITAR PRENDE HOMEM SUSPEITO POR AGREDIR O PRÓPRIO PAI E A MÃE NO MUNICIPIO DE ITABAIANA

Equipes da Força Tática do 3º Batalhão de Polícia Militar prenderam nesta terça-feira (12) um homem suspeito de agredir os próprios pais, um casal de idosos, no município de Itabaiana.

Os policiais foram acionados para averiguar a informação de que um homem estava agredindo um casal de idosos no Bairro Mamede Paes Mendonça. Os militares foram até o endereço citado na denúncia e conversaram com o pai do agressor.

O idoso relatou que foi agredido pelo seu filho com tapas e empurrões, que resultaram em um pequeno corte na sua mão direita. Não satisfeito, o agressor ameaçou verbalmente a própria mãe e, após ameaçá-la de morte, colocou-a para fora de casa.

Após as denúncias, os policiais militares iniciaram as buscas pelo denunciado. O homem foi localizado e preso pouco tempo depois e encaminhado à delegacia para que fossem tomadas as medidas cabíveis.