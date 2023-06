Policia Militar prende homem suspeito por assédio sexual a uma mulher de 29 anos no Bairro Atalaia, em Aracaju

Equipes do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) prenderam na madrugada desta sexta-feira (09), um homem por suspeita de assédio sexual no Bairro Atalaia, em Aracaju.

No momento, o suspeito assediava uma mulher de 29 anos, durante um evento. De acordo com os relatos, ele foi identificado e a vítima confirmou os relatos. Ainda de acordo com as informações, testemunhas presenciam o fato.

O homem estava com o comportamento alterado, e tentou fugir, mas foi preso logo em seguida.

A ocorrência foi encaminhada à Central de Flagrantes para procedimentos.