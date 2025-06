Polícia Militar prende homem suspeito por roubo no Centro comercial de Aracaju

Ação conjunta entre equipes do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) e do Getam, resultou na detenção de um homem suspeito de roubo no Centro de Aracaju, na tarde desta quarta-feira (25) de junho. A ocorrência, que envolveu resistência à prisão e lesões leves em policiais militares, foi registrada por volta das 12h.

Uma equipe do BPTran foi acionada para intervir em uma briga em frente a uma lanchonete na Rua Itabaianinha, próximo ao Edifício Estado de Sergipe. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram um suspeito visivelmente alterado e com escoriações. Populares o acusavam de ter roubado um vendedor ambulante, utilizando uma faca tipo peixeira. A vítima confirmou o assalto aos militares.

Durante a tentativa de conduzir o suspeito à delegacia, ele reagiu com violência, desobedecendo às ordens e entrando em confronto físico com a guarnição, causando lesões leves nos policiais, conforme relatório médico. O infrator conseguiu fugir temporariamente, mas foi rapidamente recapturado com o apoio de equipes do Getam, nas proximidades do Almoxarifado da PMSE, na Rua Pacatuba.

Mesmo após a recaptura, o suspeito manteve a resistência e proferiu ofensas verbais aos policiais. Ele foi finalmente contido e encaminhado à Delegacia Plantonista. A vítima do roubo não estava mais no local no momento da condução. O suspeito também foi levado ao Hospital Nestor Piva para receber atendimento médico devido às escoriações.

Com informações e foto da PM/SE