POLÍCIA MILITAR PRENDE MÃE POR ABANDONO DE DUAS CRIANÇAS, DE 5 E 7 ANOS E RESISTÊNCIA À PRISÃO EM ESTÂNCIA

Duas crianças, de 5 e 7 anos, foram resgatadas após passarem a noite sozinhas

​A Polícia Militar de Sergipe, por meio do 6º Batalhão (BPM), realizou a prisão em flagrante de uma mulher pelo crime de abandono de incapaz, seguido de resistência à prisão. A ocorrência foi registrada na manhã desta segunda-feira (24), no bairro Piauitinga, no município de Estância.

​A ação teve início após o Centro de Operações Policiais Militares receber uma denúncia informando que duas crianças, de 5 e 7 anos, estavam sozinhas e trancadas na residência desde a noite anterior. Ao chegarem ao local, os militares confirmaram o abandono e que as crianças estavam visivelmente em situação de vulnerabilidade. Foi constatado que a residência se encontrava em condições insalubres e sem alimentos.

Devido à impossibilidade de contato inicial com o Conselho Tutelar e a necessidade de socorro imediato, foi solicitado o apoio da equipe da Força Tática do 6º BPM para realizar o arrombamento do portão. ​Na presença da avó das crianças, que chegou ao local, o cadeado foi quebrado.

Durante o resgate, a guarnição encontrou uma bolsa com diversos medicamentos controlados, que, segundo relatos dos menores, a menina de 7 anos teria ingerido. A avó informou ainda que a mãe é usuária de drogas e que o caso já era de conhecimento prévio do Conselho Tutelar.

​Imediatamente, as crianças foram conduzidas ao Hospital Regional de Estância para receberem os primeiros socorros.

​Enquanto o atendimento era prestado, a autora do abandono compareceu ao hospital em estado de visível alteração e invadiu a sala de urgência pediátrica. Diante da situação de flagrante e da necessidade de resguardar a ordem e a segurança dos presentes, os policiais deram voz de prisão à mulher.

​No momento da detenção, a suspeita resistiu ativamente, sendo necessário o uso de algemas para garantir a segurança da equipe policial e dela própria.

​Após a intervenção, os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Estância para as providências legais cabíveis, incluindo a formalização da prisão em flagrante por abandono de incapaz e resistência. O Conselho Tutelar se fez presente no hospital para acompanhar o caso e dar continuidade ao amparo das crianças.

Com informações da PM/SE